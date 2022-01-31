Поліція заявила про затримання групи осіб, які планували заворушення в Україні

Національна поліція заявила, що затримала групу осіб, які планували масові заворушення на території України. Про це йдеться в повідомленні поліції ввечері 30 січня.

Подробиць поки не наводять. У поліції анонсували брифінг щодо затримання – за участі міністра внутрішніх справ і голови НПУ на 10:00 31 січня.

Раніше в адміністрації США заявляли, що Росія підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації щодо України, водночас накопичивши близько ста тисяч своїх військових на українському кордоні, що на Заході вважають ознакою підготовки до масштабного вторгнення.