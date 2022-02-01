СБУ затримала жінку за підозрою у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі

Служба безпеки України повідомила про затримання учасниці угруповання бойовиків ОРДЛО у Донецькій області, яка підозрюється в «активній участі» у бойових діях проти Збройних сил України.

«В ході слідчо-оперативних дій, у Донецькій області встановлено місцезнаходження і затримано учасницю терористичного угруповання «Пятнашка». Зловмисниця брала активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на сході нашої держави. За даними слідства, затриманою є мешканка Мирнограду на Донеччині, яка у 2014 році добровільно приєдналась до незаконних збройних формувань ОРДЛО. Там вона отримала автоматичну зброю та боєприпаси. Після «курсу» підготовки у лавах бойовиків, ватажки залучали її до виконання завдань проти підрозділів ЗСУ. Згодом зловмисниця покинула угруповання і тривалий час переховувалась від правосуддя», – повідомили в СБУ.

Повідомляється, що затриманій оголошено підозру за статтею про «участь у терористичній групі чи терористичній організації».

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Чи визнає свою провину затримана, в СБУ не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».