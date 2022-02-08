СБУ повідомила про затримання одного із ватажків бойовиків

У Службі безпеки повідомили, що контррозвідники затримали у Станиці Луганській колишнього заступника командира угруповання бойовиків ОРДЛО.

«Зловмисник тікав від своїх ватажків на підконтрольну українській владі територію для оформлення ID-паспорта і отримання пенсійних виплат. За даними слідства, затриманим є мешканець Антрацитівського району, який у 2014 році добровільно приєднався до бойовиків. Там його призначили заступником ватажка одного з угруповань так званої «Казачьей национальной гвардии». Встановлено, що його «підрозділ» брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Краснодонського (нині Сорокинський) і Антрацитівського районів Луганщини», – повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві повідомили, що чоловік покинув лави бойовиків через конфлікт з ватажками і тривалий час переховувався на тимчасово непідконтрольній українській владі території регіону.

«Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

Чи визнає свою провину затриманий, в СБУ не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».