СБУ повідомила, що російські спецслужби замовили українських «тітушок» для провокацій у РФ

Служба безпеки повідомила, що викрила громадян України, які «за завданням російських спецслужб» мали вчинити провокації у Росії.

«Такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну. За попередніми даними, спецслужби РФ ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. І в цьому мали намір звинуватити нашу державу. Вони завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні», – повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, у Росії. За участь у провокаціях обіцяли по 4 тисячі доларів кожному, вказує СБУ.

«Куратори запевнили «тітушок», що після того як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання. Співробітники СБУ запобігли цьому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у Києві та області. Дані особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України», – розповіли у відомстві.

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За даними спецслужби, встановлені особи підозрюються в організації у жовтні-грудні 2021 року актів вандалізму над пам’ятником Степанові Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі.

«Крім того, один із затриманих створив так зване «силове крило», до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища. Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану. За результатами санкціонованих обшуків було вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій», – йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть: відкрите кримінальне провадження за статтею «державна зрада», тривають слідчі дії.

Російська сторона зазвичай заяви Києва про ймовірних завербованих диверсантів чи агентів або заперечує, або взагалі не коментує.