СБУ заявила, що запобігла теракту в Києві

Служба безпеки України заявила, що в ході спецоперації викрила «ворожого агента», який готував вчинення теракту в Києві.

«Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур. Правоохоронці затримали зловмисника на спробі підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій», – заявили в СБУ 10 лютого.

За повідомленням, під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що згаданий агент займався також залякуванням представників ЗМІ й іноземних громадян: для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їхніх помешкань у Києві й повідомляв про псевдомінування.

«Українська спецслужба також викрила, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих «мітингів» поблизу іноземних дипломатичних представництв. Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію. За попередніми даними, дії ворожого агента були спрямовані на розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні та дискредитацію нашої держави перед країнами ЄС та громадянами Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними СБУ, викрита ними особа збирала дані про українських військовослужбовців із прикордонних районів.

«За даними слідства, його завербували через одну з анонімних груп месенджера Telegram. Для зв’язку з «кураторами» використовував заборонені російські електронні поштові сервіси. За проведення підривної діяльності він із-за кордону одержував гроші на свою банківську картку. Встановлено, що для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку», – заявили в СБУ.

У спецслужбі додали, що затримали підозрюваного і вирішують питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження відкрили за статтями «державна зрада» і «терористичний акт».

У Міністерстві внутрішніх справ України наприкінці січня повідомили, що в Києві 30 січня затримали групу осіб, які планували масові акції в столиці України, а також у містах ще чотирьох областей, що мали супроводжуватися насильством і кровопролиттям.

Раніше в адміністрації США заявляли, що Росія підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації щодо України, водночас накопичивши близько ста тисяч своїх військових на українському кордоні, що на Заході вважають ознакою підготовки до масштабного вторгнення.