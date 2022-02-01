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Новини | Політика

Суд заарештував полковника Голубана за підозрою в підготовці масових заворушень

Полковник Юрій Голубан, архівне фото

Печерський районний суд Києва 1 лютого заарештував полковника Юрія Голубана, повідомляє у твітері видання «Ґрати», яке відстежує перебіг резонансних процесів.

«Поліція підозрює його у підготовці масових заворушень у Києві та низці інших міст», – ідеться в повідомленні.

За повідомленням Національної поліції, обраний запобіжний захід є безальтернативним.

«Затриманим було повідомлено про підозру у замаху в організації масових заворушень (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 Кримінального кодексу України)», – уточнюють правоохоронці.

У Києві 30 січня затримали групу осіб, які планували масові акції в столиці України, а також у містах ще чотирьох областей, що мали супроводжуватися насильством і кровопролиттям, повідомили 31 січня в Міністерстві внутрішніх справ. Раніше в МВС заявили про це затримання і пообіцяли деталі згодом.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що учасники групи отримали понад мільйон гривень (за його словами, це тільки аванс) на підготовку акції, 31 січня о 9-ій ранку мала бути подана заявка на участь 500 осіб в акції. На брифінгу продемонстрували відео розмови ймовірних організаторів заворушень, які обговорюють підготовку «провокаційного заходу».

Клименко уточнив, що затримані організатор і його помічник, вони – громадяни України, їм інкримінують замах на масові заворушення.

«Ми ще на шляху встановлення замовників і кінцевих бенефіціарів, але розуміємо, кому вигідна така дестабілізація ситуації в Україні», – сказав голова Нацполіції.

При цьому голова МВС Денис Монастирський уточнив, що встановлюється зв’язок затриманих організаторів зі спецслужбами Росії.

Раніше в адміністрації США заявляли, що Росія підготувала плани саботажу і внутрішньої дестабілізації щодо України, водночас накопичивши близько ста тисяч своїх військових на українському кордоні, що на Заході вважають ознакою підготовки до масштабного вторгнення.

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