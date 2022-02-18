Обстріл у Щасті: під вогонь потрапив гуманітарний конвой, пошкоджено будівлю рятувальників

Гуманітарний конвой Червоного Хреста потрапив під обстріл з боку бойовиків на КПВВ «Щастя», повідомив у фейсбуці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Сьогодні близько 12:00 російські окупаційні війська здійснили обстріл КПВВ «Щастя», що в Луганській області, де в цей час проходив перевірку Держприкордонслужби гуманітарний конвой Міжнародного комітету Червоного Хреста, який рухався з непідконтрольної території. Обстріл був здійснений з великокаліберного кулемета (близько 50 пострілів), міномета 82 мм (3 постріли), гранатомета АГС-17 (10 пострілів) з н.п. Весела Гора. Чотири авто зі складу гуманітарного конвою пройшли КПВВ, люди були евакуйовані в укриття. Вісім авто залишилися у міжпозиційній зоні. Втрат серед цивільних осіб та складу Об’єднаних сил немає», – повідомив Залужний.

Він назвав подію «черговим грубим порушенням російськими окупаційними військами норм міжнародного гуманітарного права та Мінських домовленостей».

Водночас Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що в результаті обстрілу приблизно у той же час «невідомими особами» з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини у Щасті.

«Осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив. Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає. Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події», – йдеться в повідомленні.

Штаб операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 14:00 18 лютого з боку бойовиків зафіксовано 45 порушень режиму припинення вогню, 34 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат у ЗСУ немає. Щільні обстріли, попри рижим припинення вогню, почалися з учорашнього ранку. Бойовики в обстрілах звинувачують українську сторону.