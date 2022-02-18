«Диверсии будут продолжаться» – эксперт о перебоях с «Водафон» на Донбассе

Россия осуществила целенаправленную диверсию, оставив ночью 18 февраля жителей Донетчины и Луганщины без мобильной связи. Так объясняют пропажу сигнала оператора Vodafone в Министерстве внутренних дел. Связи по всему Донбассу не было больше часа, люди опасались наступления российских гибридных сил и устроили перекличку городов в соцсетях.

«Сейчас работает, а в 00.30 не работал полчаса», «Шкала есть, но не дозвонишься», «Константиновка, Бахмут, Краматорск связи нет», «По всей Луганской области пропала связь Водафон, в чате Водафона отвечают, что, возможно из-за обстрелов. Будут работать над этой проблемой», – десятки сообщений в группах «Торецк – мой любимый город»; «Константиновка сегодня», «Регион Life: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное» и других.

Все наши журналисты в городах подтвердили: связи нет.

Сигнала Vodafone не было больше часа. У некоторых абонентов не было связи от «Киевстар», у «Лайфа» был слабый сигнал. Все это произошло на фоне артиллерийских обстрелов по всей линии фронта.

Что говорят в Vodafone

У оператора мобильной связи сообщили Радио Донбасс.Реалии, что причина обрыва связи – действия вандалов.

Причина – акт вандализма

«Ночью была непродолжительная недоступность услуг на ряде базовых станций в Донецкой и Луганской областях из-за обрыва ВОЛС (волоконно-оптической линии связи – ред.), причина – акт вандализма. Восстановили связь еще ночью путём перемаршрутизации трафика, к утру завершили ремонт», – пояснили в «Vodafone» и добавили, что сейчас правоохранители проводят расследование.

«Это целенаправленные диверсии» – советник министра

В Славянске, Краматорске и Лисичанске на линиях связи оператора «Vodafone» совершили целенаправленные диверсии, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Диверсии на объектах связи будут продолжаться

«Но мы должны понимать, что диверсии на объектах связи будут продолжаться и дальше. И не только на сетях оператора Vodafone, а других операторов связи. Все это часть плана РФ по дестабилизации ситуации в Украине», – отметил чиновник. Антон Геращенко также добавил, что правоохранители проводят следственно-розыскные действия, а операторам связи надо быть начеку.

«В Москве без электрики тоже будет хаос» – Самусь

И проблемы с банками и приложением «Дія», и диверсии со связью – это все непрекращающиеся атаки России на Украину, уверен военный эксперт Михаил Самусь. Он обращает внимание на то, что в современных операциях критическая инфраструктура (связь, системы управления, банковские системы) уничтожается в первую очередь. То есть, если начнется активная фаза войны – интернета и связи не будет.

Но есть и обратная сторона медали: как России легко создать хаос в Украине, так и Украине легко создать хаос в России, убежден эксперт. Поэтому, по его мнению, Путин и не будет атаковать Украину.

В России тоже может пропасть интернет, могут пропасть систему мобильной связи

«Мы имеем Силы специальных операций достаточно мощные. И нет никаких проблем для групп Сил специальных операций создать такую же проблему на территории России: в России тоже может пропасть интернет, могут пропасть систему мобильной связи. Это, по моему мнению, один из аргументов, почему Россия не начинает свою военную операцию, – потому что Украина может ответить, – анализирует ситуацию Самусь. – И надо ли это Путину? Москва, например, где проживают около 20 миллионов человек, – если она останется без электроэнергии, интернета и мобильной связи, то там начнется такой хаос, что хаос в Украине покажется для россиян цветочками».

А как к исчезновению связи и интернета подготовиться обычным людям? Михаил Самусь советует на такой случай иметь готовый план действий: например, если пропадет мобильная связь, вы должны определить конкретные безопасные места сбора, где ваша семья, родственники и друзья соберутся через определенное количество часов и спланируют дальнейшие действия. Выбирать места сбора военный эксперт советует, исходя из такой логики: у России нет ресурсов для ковровых бомбометаний. Поэтому будут бить высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры: по тем же взлетным полосам международных аэропортов и аэродромов, по электростанциям и подстанциям, по военным объектам. Поэтому лучше собираться в отдалении от потенциальных целей.

«Готовьте запасные аэродромы для коммуникации» – Мороз

В период эскалации конфликта технологии всегда находятся под особым вниманием и государства, которое стремится их защитить, и агрессора, который планирует нападение. И ситуации с отключением или мобильной связи, или интернета показывают, насколько все мы зависим от технологий, говорит Виталий Мороз, консультант по цифровым технологиям.

«Перебои с мобильной связью могут служить одной из целей: или посеять панику, или провести тест, возможны ли такие атаки. И очевидно, что эффект тревожности усиливается на фоне возможной эскалации со стороны России. И такие новости вызывают обеспокоенность у многих пользователей, которые до этого имели беспрепятственный доступ к использованию той же мобильной связи», – убежден эксперт.

В Украине, говорит Мороз, мобильная связь более уязвима, чем интернет. Во-первых, на рынке всего три ключевых оператора. Во-вторых, по словам эксперта, некоторые мобильные операторы частично контролируются Российской Федерацией. А вот для отключения интернета придется затратить много усилий: его снабжение децентрализированно, есть тысячи провайдеров.

Виталий Мороз советует не ждать момента, когда могут попасть связь и интернет, а уже сейчас подготовить «запасные аэродромы для коммуникации». Однако такая тактика эффективно сработает в том случае, когда люди массово будут загружать приложения, которые позволят действовать при отключенном интернете. Как говорит эксперт, они не идеальны, но дают надежду оставаться на связи:

Bridgefy – это приложение, которое позволит обмениваться сообщениями с помощью функции Bluetooth на смартфоне с другими пользователями этого приложения в радиусе 100 м;

– это приложение, которое позволит обмениваться сообщениями с помощью функции на смартфоне с другими пользователями этого приложения в радиусе 100 м; CENO – это браузер для смартфонов на базе Android. С помощью пиринговой сети (Р2Р) помогает пользователям обмениваться уже загруженным контентом даже без доступа к интернету. «Например, если вы зашли на новостной сайт, прочитали статью, – эта информация уже будет в распределенном кэше. И, когда отключат интернет, другие пользователи будут иметь доступ к этой же статье», – поясняет Мороз;

это браузер для смартфонов на базе Android. С помощью пиринговой сети (Р2Р) помогает пользователям обмениваться уже загруженным контентом даже без доступа к интернету. «Например, если вы зашли на новостной сайт, прочитали статью, – эта информация уже будет в распределенном кэше. И, когда отключат интернет, другие пользователи будут иметь доступ к этой же статье», – поясняет Мороз; Psiphon – VPN-сервис со сложной архитектурой, который поможет обойти цензуру в интернете. Если ссылки на загрузку этого приложения заблокированы, – можно отправить запрос на электронную почту get@psiphon3.com.

А еще, напоминает Виталий Мороз, никто же не отменял аналоговые способы коммуникации, например, те же рации. Для получения информации также можно использовать и обычные радиоприемники. В итоге эксперт призывает мыслить проактивно, подготовиться заранее: загрузить приложения, купить радио, и быть готовыми.

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