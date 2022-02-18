Мобільний зв’язок на Донбасі перервався через вандалів – «Водафон»

Вночі 18 лютого мобільний зв’язок у Донецькій і Луганській областях був недоступний через обрив волоконно-оптичної лінії зв’язку, повідомили Радіо Свобода у компанії «Водафон».

«Вночі була нетривала недоступність послуг на низці базових станцій у Донецькій та Луганській областях через обрив ВОЛЗ. Причина – акт вандалізму. Відновили зв’язок ще вночі шляхом перемаршрутизації трафіку, до ранку завершили ремонт», – зазначили представники мобільного оператора.

Вночі жителі Донецької та Луганської областей скаржилися на те, що мобільний зв’язок був відсутній понад годину. У деяких користувачів не було також зв’язку «Київстар», проте в інших цей оператор та «Лайф» працювали, але у багатьох – зі слабким сигналом.

Відучора на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку гібридних сил, зокрема по цивільних об’єктах.