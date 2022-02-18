Військові заявили про продовження обстрілів на Донбасі: від початку доби було 6

Підтримувані Росією бойовики від початку доби 18 лютого вдалися до шести порушень режиму припинення вогню, чотири з яких були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив вранці пресцентр операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли зафіксували у Болотеному, Новогнатівці, Старогнатівці, Чермалику, Шумах, велися вони з артилерії калібру 122 мм, із мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів, з автоматичних станкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок обстрілів немає, йдеться в повідомленні.

Минулої доби, за даними пресцентру ООС, зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню із боку підтримуваних Росією сил, 43 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За повідомленням, внаслідок обстрілів один військовий був поранений, ще один – травмований. Поранені також двоє цивільних жителів, у трьох – контузія. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок, у локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка 17 лютого була в Києві, заявила, що Росія намагається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.