Блінкен на засіданні Ради безпеки ООН: Росія йде шляхом війни, але може змінити це

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія «робить кроки на шляху до війни», але, за його словами, єдиний відповідальний спосіб врегулювати кризу, пов’язану з нарощуванням військ поблизу України, – це дипломатія.

Він сказав про це під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 17 лютого, присвяченому загостренню ситуації навколо України.

Російські війська готуються розпочати напад на Україну «найближчими днями», попередив високопоставлений американський дипломат, і вторгненню, за його словами, ймовірно, передуватимуть фальшиві чи реальні атаки і кампанія дезінформації, щоб виправдати наступ.

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Блінкен сказав, що хоче поговорити з Радою, «не щоб розпочати війну, а щоб запобігти їй». Він закликав Росію «обрати інший шлях» і запобігти війні, яка вплине на життя і безпеку мільйонів людей.

Держсекретар США закликав Москву чітко і ясно заявити усьому світовому співтовариству, що Росія не готується напасти на Україну.

«Російська влада може оголосити сьогодні, без жодних застережень і ухилянь, що Росія не вторгнеться в Україну. Скажіть це чітко. Скажіть це світові, а потім продемонструйте це, відправивши війська, ваші танки, літаки назад до їхніх казарм і ангарів, а ваших дипломатів – за стіл переговорів», – сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, він надіслав листа голові МЗС Росії Сергію Лаврову з проханням про особисту зустріч наступного тижня.

За останні дні Ентоні Блінкен і Сергій Лавров провели дві телефонні розмови – 12 та 15 лютого.

Заступник глави МЗС Росії Сергій Вершинін, виступаючи 17 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, закликав західні ЗМІ і Захід у цілому, як він сказав, перестати ставити себе у незручне становище, спекулюючи на темі «уявного вторгнення» Росії в Україну.

Про нарощування російського військового угруповання поблизу України вже кілька місяців попереджає західна розвідка й інші джерела. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив цього тижня після дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу в Брюсселі, що Росія «має достатньо військ і можливостей для початку повномасштабного наступу на Україну з попередженням у короткий термін або без нього».

Москва плани вторгнення неодноразово заперечувала, а військове нарощування поблизу України пов’язувала з навчаннями і підкреслювала, що переміщення військ своєю територією – це виключно внутрішня справа Росії.

Міністерство оборони Росії 15 лютого оголосило, що підрозділи Західного та Південного військових округів розпочинають повернення з навчань поблизу України до пунктів постійного базування. Країни НАТО та Україна заявляють, що поки не бачать відведення російських військ від кордонів з Україною.

Голова МЗС Росії Лавров заявив на початку тижня про готовність Москви продовжувати діалог із Заходом.

Виступаючи днями, президент США Джо Байден заявив, що Росія зосередила біля кордонів близько 150 тисяч своїх військовослужбовців.