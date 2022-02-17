На Донеччині зазнала осколкового поранення місцева мешканка

У Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку. Про це проєктові Радіо Свобода Радіо Донбас Реалії розповіли місцеві мешканці та підтвердив головний лікар Курахівської міської лікарні Ігор Корчак. За його словами, жінку доставили у травматологічне відділення Мар’їнської центральної районної лікарні.

Жінка поранено неподалік центру міста. Обстріл стався близько дев’ятої години ранку. Першу домедичну допомогу постраждалій надавали у магазині неподалік.

Як уточнили Радіо.Донбас Реалії у самій Мар’їнській лікарні, жінка 65 років має осколкове поранення лівої кисті, її стан стабільний.

Раніше сьогодні жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці 17 лютого була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.