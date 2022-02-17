Бойовики продовжують обстріл Станиці Луганської, влучили в житловий будинок (відео)

У Станиці Луганській триває обстріл, який ще в світлу пору доби 17 лютого розпочали підконтрольні Росії бойовики угруповання «ЛНР», повідомив у телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«17.02.2022 о 21:24 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що за адресою: Станично-Луганський район, смт Станиця Луганська, вулиця Магістральна, буд. 8, 10 хвилин тому сталося влучання в житловий будинок із важкої зброї. Почалась пожежа, горить будинок. Потерпілих немає», – ідеться в повідомленні.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

Так, у Врубівці Луганської області вранці обстрілом пошкодило ліцей – діти і вчителі не постраждали. Також кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії повідомляв про один пошкоджений будинок, який був порожнім.

У Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку.

Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 19:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 47 порушень режиму припинення вогню, 38 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.