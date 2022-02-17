СБУ відкрила кримінальне провадження через обстріл дитсадка і школи на Луганщині

Служба безпеки України повідомила про початок досудового розслідування за фактами вчинення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами, повідомила у четвер пресслужба СБУ.

«Встановлено, що 17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. У результаті пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури. Один із снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час знаходились діти із вихователями. Діти не постраждали лише тому, що перебували на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 та 152 мм», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що через півтори години було завдано артилерійського удару по селищу Врубівка Сєвєродонецького району.

«Обстрілом пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебувало 30 учнів та 14 освітян. Діти та дорослі були змушені рятуватись у підвалі школи. Внаслідок попадання снарядів у газогін без газопостачання залишилося 70 квартир у багатоповерхівках та 96 приватних осель. Також обстрілом пошкоджено житловий будинок у Врубівці», – йдеться в повідомленні.

На місцях подій працюють оперативно-слідчі групи. СБУ вказує про невідкладні слідчі дії у межах кримінальних проваджень за статтею про терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

Так, у Врубівці Луганської області вранці обстрілом пошкодило ліцей – діти і вчителі не постраждали. Також кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії повідомляв про один пошкоджений будинок, який був порожнім.

У Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку.

Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.