Обстріл Врубівки на Луганщині: пошкоджено школу, ще пів десятка снарядів лягли по селищу 

У Врубівці Луганської області вранці обстрілом пошкодило ліцей. Снаряд ліг за три десятки метрів від будівлі, осколки потрапили у вікна і стіни, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії з місця.

Обстріл почався близько 10:30. На уроках перебували 37 молодших школярів і 16 дорослих. Діти і вчителі не постраждали, їх оперативно евакуювали, проте вони були налякані.

Всього по селищу лягли 5-6 мін, за попередніми даними, ствольної артилерії 122 калібру, але слідча група ще працює.

Пошкоджено один приватний будинок – він був порожній. Решта снарядів не пошкодили цивільні будівлі, постраждалих немає.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

Так, у Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку.

Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.