Зеленський розповів про нові обстріли на Донбасі голові Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем 17 лютого.

Згідно з дописом в його твітері, Зеленський поспілкувався з Мішелем з Маріуполя.

«Поінформував щодо безпекової ситуації та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема, в Станиці Луганській», – повідомив президент.

Він також подякував очільнику Європейської ради за ініціативу провести донорську конференцію на підтримку України.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

Так, у Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку.

Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

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Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.