Пресслужба Обʼєднаних сил повідомляє про рекордну кількість порушень перемирʼя з боку бойовиків

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 17 лютого до 16:00 російські гібридні сили 39 разів порушили режим припинення вогню, з них 30 разів – із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

Водляне з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів;

Трудівське з мінометів калібру 82 мм;

Старогнатівку з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Старий Айдар та Марʼїнку з мінометів калібру 120 мм;

Південне та Майорськ з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Лобачеве з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Новоселівку Другу з протитанкових ракетних комплексів;

Луганське з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Марʼїнку з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Світлодарськ з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;

Троїцьке з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Попасну зі станкових протитанкових гранатометів;

Зайцеве з автоматичних станкових гранатометів;

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельске та Донецький з мінометів калібру 120 мм;

Новозванівку з артилерії калібру 152 мм;

Станицю Луганську з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;

Піски з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів;

Гольмівський з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;

Хрящівку з артилерії калібру 122 мм;

Сизе з артилерії калібру 122 мм;

Опитне з мінометів калібру 120 мм», – вказано у вечірньому зведенні.

Пресслужба ОС додає, що внаслідок дій бойовиків один військовий був поранений, ще один зазнав бойового травмування. «Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця – середньої тяжкості, травмованого – задовільний», – інформує пресслужба.

В угрупованні «ДНР» стверджують, що відкривали вогонь у відповідь після масованих обстрілів з боку ЗСУ. В угрупованні «ЛНР» заявили про 10 порушень з боку українських військових. Незалежного підтвердження ці заяви не мають.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.