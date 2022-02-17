США «дуже уважно стежать» за ситуацією – Остін про обстріли на Донбасі

Сполучені Штати припускали, що Росія може піти на провокацію, заявив міністр оборони США Ллойд Остін ІІІ на брифінгу в штабквартирі НАТО в Брюсселі 17 лютого.

Таким чином він відповів на питання журналістів про те, хто, на його думку, несе відповідальність за обстріли.

«Ми бачили повідомлення про обстріли і вони однозначно викликають тривогу. Ми досі збираємо деталі. Але, як ми вже якийсь час говорили, росіяни можуть зробити щось подібне, аби виправдати збройний конфлікт, тож ми стежитимемо за цим дуже уважно», – сказав Ллойд.

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Також, коментуючи нещодавні кібератаки на державні сайти України, очільник Пентагону заявив, що розвідка «продовжує оцінку того, що сталося».

«Ми очікували перед будь-яким нападом побачити кібератаки, операції «під чужим прапором» та інші речі, посилення риторики в інформаційному просторі, і бачимо все більше й більше такого», – зазначив він.

Від ранку 17 лютого надходять повідомлення про щільні обстріли на Донбасі, зокрема по цивільних об’єктах. Жителі околиць Донецька повідомляли, що зранку чули роботу важкої артилерії.

Так, у Врубівці Луганської області вранці обстрілом пошкодило ліцей – діти і вчителі не постраждали. Також кореспондент проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії повідомляв про один пошкоджений будинок, який був порожнім. У Мар’їнці Донецької області на зупинці громадського транспорту жінка зазнала осколкового поранення в руку.

Також через обстріл із боку гібридних сил на Донбасі вранці була пошкоджена будівля дитсадка у Станиці Луганській, постраждали троє працівників закладу, а також – локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики на своїх ресурсах пишуть, що то ЗСУ у четвер обстрілюють окуповані території Донеччини та Луганщини.