На Донбасі годину були проблеми з мобільним зв’язком, у користувачів «Водафон» він був відсутній

У Донецькій та Луганській областях протягом понад години був повністю відсутній мобільний зв’язок оператора «Водафон». Про повну його відсутність повідомили проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії жителі Краматорська, Бахмута, Слов’янська, Торецька і Лисичанська.

У деяких користувачів не було також зв’язку «Київстар», проте в інших цей оператор та «Лайф» працювали, але у багатьох – зі слабким сигналом. У соцмережах користувачі повідомляли про таку ж ситуацію у Світлодарську, Селидовому, Костянтинівці, Рубіжному, Лимані, Дружківці та інших населених пунктах.

Зв’язок відновився близько 1 години ночі. Радіо Свобода звернеться за коментарем до операторів зранку 18 лютого.

Як повідомляло Радіо Свобода, ввечері у Станиці Луганській відновились обстріли, снаряд потрапив у приватний будинок. Від ранку регіон потерпав від обстрілів: станом на 19 години, за даними Міноборони, їх зафіксували 47 у 30-ти населених пунктах. Пошкоджень зазнали садок і школа, були поранені четверо цивільних.