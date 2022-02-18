Bellingcat: ватажки «ДНР» і «ЛНР» записали звернення про евакуацію 16 лютого – за день до ескалації на Донбасі

Ватажки угруповань «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник записали відеозвернення про необхідність евакуації до Росії цивільних із непідконтрольних урядові України території Донецької та Луганської областей ще 16 лютого – до нової ескалації на лінії фронту, яка розпочалася 17 лютого і триває досі. Такі висновки дослідники з групи розслідувачів Bellingcat зробили на підставі аналізу метаданих відеороликів, опублікованих на ресурсах бойовиків у мережі Telegram.

«Ватажок «ЛНР» опублікував відео про евакуацію в офіційному виданні, але з метаданих видно, що файл створено два дні тому (у Telegram зберігаються метадані)», – написав дослідник Bellingcat Ерік Толер.

Згодом він додав, що той же день створення, 16 лютого, має і відео, записане ватажком угруповання «ДНР» Денисом Пушиліним.

«Ааааа, Пушилін зробив те саме! Отже, повідомлення обох, і «ЛНР», і «ДНР», про евакуацію очевидно, були записані в середу», – вказує Ерік Толер.

Редактор російської служби Радіо Свобода Марк Крутов робить із цього висновок, що «все, що відбувається сьогодні, очевидно і без сумніву інсценізовано».

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оприлюднили заяви про евакуацію жителів підконтрольних їм територій до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Очікується, що перші автобуси з евакуйованими виїдуть у напрямку Росії вже увечері 18 лютого.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.