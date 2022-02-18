Позачергове засідання ТКГ не відбулося. «Через відмову російської сторони» – повідомляє українська делегація

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомила, що позачергове засідання групи, скликане на 18:00 18 лютого, не відбулося через відмову російської сторони. Про це українська делегація у ТКГ повідомила у фейсбуці.

«Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18 годину 18 лютого з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ, не відбулося через відмову російської сторони. Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв», – наголосили у делегації.

Українська делегація для участі в Тристоронній контактній групі 17 лютого ініціювала позачергове засідання через обстріли в районі проведення операції Об'єднаних сил. Ескалація з десятками обстрілів за добу розпочалася 17 лютого і триває вже другу добу.