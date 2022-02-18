Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Путін відреагував на евакуацію цивільних із окупованого Донбасу – виділять менш як 4 тисячі гривень на особу

Жінка тримає паспорт Росії та документ, наданий угрупованням «ЛНР», під час голосування за конситуційну реформу в Росії, червень 2020 року

Президент Росії Володимир Путін доручив виділити кожній людині, яка прибуває з підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територій до російської Ростовської області, по 10 тисяч рублів (це менш як 4 тисячі гривень – ред.). Про це ввечері 18 лютого повідомляють російські державні інформагенції.

Путін також доручив тимчасовому виконувачу обовʼязків міністра з питань надзвичайних ситуацій Олександру Чупріяну терміново вилетіти до Ростовської області для організації умов розміщення осіб, які прибувають із непідконтрольних урядові України частин Донецької та Луганської областей.

У Ростовській області створили оперативний штаб у звʼязку з останніми подіями.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Очікується, що перші автобуси з евакуйованими виїдуть у напрямку Росії близько 19:00 за Києвом.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.

Обстріли на лінії розмежування 17.02.2022

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG