Путін відреагував на евакуацію цивільних із окупованого Донбасу – виділять менш як 4 тисячі гривень на особу

Президент Росії Володимир Путін доручив виділити кожній людині, яка прибуває з підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територій до російської Ростовської області, по 10 тисяч рублів (це менш як 4 тисячі гривень – ред.). Про це ввечері 18 лютого повідомляють російські державні інформагенції.

Путін також доручив тимчасовому виконувачу обовʼязків міністра з питань надзвичайних ситуацій Олександру Чупріяну терміново вилетіти до Ростовської області для організації умов розміщення осіб, які прибувають із непідконтрольних урядові України частин Донецької та Луганської областей.

У Ростовській області створили оперативний штаб у звʼязку з останніми подіями.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні. Очікується, що перші автобуси з евакуйованими виїдуть у напрямку Росії близько 19:00 за Києвом.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі.