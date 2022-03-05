СБУ: на Івано-Франківщині затримали організаторів мережі зі створення «Федеративної республіки Україна»

Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області 5 березня повідомило, що затримало в регіоні організатора і ключових осіб мережі, яка планувала створення «Федеративної республіки Україна».

«СБУ зірвала плани Кремля щодо нових «народних республік» на західній Україні. За інформацією української спецслужби, до «Федеративної республіки Україна» мали увійти такі області: Івано-Франківська; Закарпатська; Львівська; Тернопільська; Чернівецька. Логіка створення псевдоутворення – розхитати ситуацію в тилу українських військових. А саме – в тих областях, які не вдається захопити силами регулярної армії РФ», – повідомили в СБУ.

За інформацією спецслужби, затримані мали «завербувати понад пів тисячі зрадників» у західних і центральних областях.

«Сепаратисти планували дискредитувати і позбавити підтримки суспільства силовиків. Інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади. Після цього в регіонах планувалося спочатку захопити адміністративні будівлі і проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу», – заявили в СБУ.

СБУ каже, що виявила в організатора «готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхню сторону».

«Крім того, знайдене звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового «анклаву». Спільники заколотника дали покази на нього, з організатором проводяться слідчі дії», – йдеться в повідомленні.

У спецслужбі уточнили, що кримінальне провадження розслідують за статтею «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», за якою загрожує 10 років ув’язнення.

Після вторгнення військових сил РФ на територію України, починаючи з 27 лютого, на російських сайтах почала масово ширитись інформація про нібито плани створення так званої «Федеративної республіки Україна».

Перша публікація з’явилася на сайті «Мы и мир», де автори посилалися на маніфест, який нібито ініціювали «кілька депутатів міських й обласних рад України», які, як стверджується, об’єдналися у так званий «Совет депутатов областей Украины». Сам документ окремо не публікується, як і імена нібито його підписантів.

«Ми, вільний народ Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областей України оголошуємо та проголошуємо створення нової демократичної держави Федеративна Республіка Україна», – такі тези масово ширилися російським інтернет-простором.

Станом на 2 березня переважно цю інформацію розповсюджували на дрібних та регіональних сайтах.

Деякі з них почали цитувати експертів, які і раніше поширювали антиукраїнську риторику, наприклад відставного майора ФСБ Олександра Михайлова. У своєму коментарі він припускає, що до створення нових республік з України можуть доєднатися «етнічні угорці, що захочуть інший варіант відносин».