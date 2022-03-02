На російських сайтах масово шириться теза про плани утворення «Федеративної республіки Україна»

Після вторгнення військових сил РФ на територію України, починаючи з 27 лютого, на російських сайтах почала масово ширитись інформація про нібито плани створення так званої «Федеративної республіки Україна».

Перша публікація з’явилася на сайті «Мы и мир», де автори посилаються на маніфест, який нібито ініціювали «кілька депутатів міських й обласних рад України», які, як стверджується, об’єдналися у так званий «Совет депутатов областей Украины». Сам документ окремо не публікується, як і імена нібито його підписантів.

«Ми, вільний народ Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областей України оголошуємо та проголошуємо створення нової демократичної держави Федеративна Республіка Україна», – такі тези масово ширяться російським інтернет-простором.

Сервісу відстеження поширення публікацій ahrefs.com вдалося знайти близько 8 тисяч посилань на статтю про так званий «маніфест» на сайті «Мы и мир». Вручну знайшлося близько 100 унікальних новинних сайтів РФ, які передрукували цей матеріал.

Зараз, переважно, інформацію розповсюджують на дрібних та регіональних сайтах: «Аргументы и факты: Дагестан», ГТРК «Адыгея», «Новости Брянска», «Тамбовский курьер», «Московский комсомолец: Екатеринбург» та інших.

Деякі з них почали цитувати експертів, які і раніше поширювали антиукраїнську риторику, наприклад відставного майора ФСБ Олександра Михайлова. У своєму коментарі він припускає, що до створення нових республік з України можуть доєднатися «етнічні угорці, що захочуть інший варіант відносин».

Раніше видання «Українська правда» також повідомило, що влада РФ нібито збирається просунути на посаду президента України Віктора Януковича, який втік до російського Ростова після Революції Гідності у 2014 році.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».