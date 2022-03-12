Польський вокзал на кордоні з Україною вщент заповнений дітьми і жінками – фоторепортаж

Понад два мільйони людей за більш ніж два тижні від початку масштабного вторгнення Росії залишили Україну. Це – найстрімкіша криза біженців, яка розгорнулася в Європі від часів Другої світової війни, повідомляють в Організації Об'єднаних Націй. Одним із перших міст, куди потрапляють українці, рятуючись від небезпеки, це – польський населений пункт Перемишль. 60-тисячне місто на українсько-польському кордоні розташоване поруч із кількома найбільшими автомобільними шляхами і пішими пунктами перетину. І, головне, на залізничний вокзал у Перемишль прибувають потяги зі Львова з біженцями з усієї України. Звідти люди прямують у більші міста Польщі або інші населені пункти Європейського союзу. Прямо на вокзалі волонтери розгорнули рецепційні пункти, де надають усю необхідну допомогу українським громадянам, що рятуються від війни.