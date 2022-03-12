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Польський вокзал на кордоні з Україною вщент заповнений дітьми і жінками – фоторепортаж

Понад два мільйони людей за більш ніж два тижні від початку масштабного вторгнення Росії залишили Україну. Це – найстрімкіша криза біженців, яка розгорнулася в Європі від часів Другої світової війни, повідомляють в Організації Об'єднаних Націй. Одним із перших міст, куди потрапляють українці, рятуючись від небезпеки, це – польський населений пункт Перемишль. 60-тисячне місто на українсько-польському кордоні розташоване поруч із кількома найбільшими автомобільними шляхами і пішими пунктами перетину. І, головне, на залізничний вокзал у Перемишль прибувають потяги зі Львова з біженцями з усієї України. Звідти люди прямують у більші міста Польщі або інші населені пункти Європейського союзу. Прямо на вокзалі волонтери розгорнули рецепційні пункти, де надають усю необхідну допомогу українським громадянам, що рятуються від війни.
Українці в прикордонному польському місті повністю заповнили коридори вокзалу
1 Українці в прикордонному польському місті повністю заповнили коридори вокзалу
Люди переважно дезорієнтовані і розгублені, їм допомагають місцеві волонтери
2 Люди переважно дезорієнтовані і розгублені, їм допомагають місцеві волонтери
Дехто з українців, які прибули до Польщі, огорнувся в національний прапор
3 Дехто з українців, які прибули до Польщі, огорнувся в національний прапор
Одразу на виході з потягу на вокзалі в польському місті волонтери розгорнули пункти харчування для українців
4 Одразу на виході з потягу на вокзалі в польському місті волонтери розгорнули пункти харчування для українців
Також до допомоги біженцям долучилися представники духовенства у Польщі
5 Також до допомоги біженцям долучилися представники духовенства у Польщі
З прикордонного міста люди можуть поїхати залізницею у більші міста або навіть інші країни
6 З прикордонного міста люди можуть поїхати залізницею у більші міста або навіть інші країни
Тож переходи на залізничному вокзалі повністю забиті українцями, які або прибувають до країни, або вирушають далі
7 Тож переходи на залізничному вокзалі повністю забиті українцями, які або прибувають до країни, або вирушають далі
Від війни в Україні до Польщі тікають також літні люди
8 Від війни в Україні до Польщі тікають також літні люди
На залізничному вокзалі, куди прибувають українці, працюють волонтери. Вони інформують, де можна отримати нічліг, їжу чи транспорт
9 На залізничному вокзалі, куди прибувають українці, працюють волонтери. Вони інформують, де можна отримати нічліг, їжу чи транспорт
Рецепційні пункти для біженців розташовані одразу на залізниці, там можна отримати всю необхідну інформацію і відпочити з дороги
10 Рецепційні пункти для біженців розташовані одразу на залізниці, там можна отримати всю необхідну інформацію і відпочити з дороги
Українці можуть користуватися польською залізницею безкоштовно
11 Українці можуть користуватися польською залізницею безкоштовно
На вокзалі також надають медичну допомогу
12 На вокзалі також надають медичну допомогу
Українські біженці в Польщі мають право і на безкоштовне лікування
13 Українські біженці в Польщі мають право і на безкоштовне лікування
Прикордонний вокзал у Польщі рясніє оголошеннями про роботу для українців
14 Прикордонний вокзал у Польщі рясніє оголошеннями про роботу для українців
Сімей, які прибули до Польщі, часто зустрічають рідні чи знайомі
15 Сімей, які прибули до Польщі, часто зустрічають рідні чи знайомі
Ті, кого не зустрічають, рухаються в інші міста самостійно за допомогою волонтерів чи благодіцйних організацій
16 Ті, кого не зустрічають, рухаються в інші міста самостійно за допомогою волонтерів чи благодіцйних організацій
Волонтери надають дітям ковдри, їжу та іграшки
17 Волонтери надають дітям ковдри, їжу та іграшки
Попри виснажливу і тривалу дорогу до Польщі, діти переважно перебувають у гарному гуморі
18 Попри виснажливу і тривалу дорогу до Польщі, діти переважно перебувають у гарному гуморі
Складніше переносять дорогу маленькі діти, на польському вокзалі всюди чути плач
19 Складніше переносять дорогу маленькі діти, на польському вокзалі всюди чути плач
Чимало дітей, які тікають від війни в Україні, беруть із собою улюблені іграшки
20 Чимало дітей, які тікають від війни в Україні, беруть із собою улюблені іграшки
Представники місцевих релігійних громад розважають дітей іграми та солодощами
21 Представники місцевих релігійних громад розважають дітей іграми та солодощами
У рецепційних пунктах на вокзалі можна отримати не лише продукти для людей, а й корм для тварин
22 У рецепційних пунктах на вокзалі можна отримати не лише продукти для людей, а й корм для тварин
Домашні улюбленці складно переносять дорогу і здебільшого перелякані
23 Домашні улюбленці складно переносять дорогу і здебільшого перелякані
Польське прикордонне місто, яке першим приймає біженців, висловлює підтримку Україні, розвісивши баннери в центрі Перемишля на знак солідарності
24 Польське прикордонне місто, яке першим приймає біженців, висловлює підтримку Україні, розвісивши баннери в центрі Перемишля на знак солідарності
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Катерина Лихогляд

Стипендіатка імені Вацлава Гавела від Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода

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