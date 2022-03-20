Шість країн почали розслідувати воєнні злочини російської армії в Україні – Венедіктова

Розслідування воєнних злочинів армії РФ в Україні почали вже шість країн. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція», – написала Венедіктова у твітері.

Вона додала, що українська влада співпрацює з вказаними країнами, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.