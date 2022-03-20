Втрачено зв’язок з гуманітарною колоною, що прямувала у Вовчанськ – глава Харківської ОВА

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про втрату зв’язку з гуманітарною колоною, яка прямувала у Вовчанськ. Про це він написав у телеграмі.

«Гуманітарна колона зі «швидких», автобусів та вантажівок прямувала у Вовчанськ. Як тільки вони виїхали на тимчасово непідконтрольну нам територію – зв’язок обірвався», – повідомив Синєгубов.

Він додав, що наразі місцева влада разом з Офісом президента та віце-прем’єркою Іриною Верещук намагаються встановити місцезнаходження колони.

«Імовірно, що колона перебуває під контролем окупаційних військ. Робимо все можливе, щоб повернути наших людей», – додав голова ОВА.

Російське військове вторгнення в Україну триває 25-й день. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль також заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ.