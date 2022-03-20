Житомирщина: авіаударом пошкодило 13 будівель, постраждали 3 людей – ДСНС

У Житомирській області, у неділю, 20 березня, внаслідок авіаудару пошкоджено 13 будівель. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що пошкоджено будівлі у Коростенському районі. Попередньо відомо про трьох травмованих людей.

«Пожежі, які виникли внаслідок обстрілів ліквідовані. Підрозділи ДСНС продовжують розбирати завали на місці пошкоджених будівель», – мовиться у повідомленні.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».