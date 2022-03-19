Через авіаудар військ РФ загорівся зерносклад на Житомирщині – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через обстріл військ РФ на Житомирщині сталася пожежа на складі зерна.

«О 08:26 19 березня в смт Народичі Коростенського району рятувальниками ліквідовано пожежу в будівлі зерноскладу приватного сільгосптовариства. Після нанесеного ворогом авіаудару будівля, де зберігалися зернові, зазнала руйнувань, зайнялися перекриття та покрівля на площі 500 кв.м», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, загиблих та травмованих немає.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».