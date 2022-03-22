Росія викликала посла США після того, як Байден назвав Путіна «воєнним злочинцем»

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла США Джона Саллівана через нещодавні коментарі президента Джо Байдена, який назвав російського президента Володимира Путіна «воєнним злочинцем» за неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

У своїй заяві 21 березня російське міністерство повідомило, що вручило Саллівану ноту протесту «у зв’язку з недавніми неприйнятними висловлюваннями голови Білого дому Джо Байдена щодо президента Росії».

«Такі заяви американського президента, не гідні високопоставленого державного діяча, поставили російсько-американські відносини на межу розриву», – йдеться у повідомленні.

Байден назвав Путіна «воєнним злочинцем» у розмові з журналістами 16 березня.

Через день американський президент заявив, що президент Росії – «явний бандит» і «диктатор-убивця».

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила тоді, що Байден «говорив від серця» після того, як побачив по телебаченню зображення «варварських дій жорстокого диктатора через його вторгнення в іноземну країну».

Відтоді, як Путін розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, чимало цивільних об’єктів, включаючи лікарні, школи, багатоквартирні будинки й інші громадські споруди, були атаковані російськими повітряними ударами.

Росія заперечує напади на цивільних, незважаючи на численні докази протилежного, задокументовані ЗМІ, а також свідчення очевидців і відео в соціальних мережах.