Сейм Латвії закликає НАТО запросити Україну вступити до Альянсу

Сейм Латвії 1 червня підтримав заяву на підтримку України перед прийдешнім самітом НАТО у Вільнюсі, в якій закликав до «рішення запросити Україну вступити до Альянсу». Про це йдеться в повідомленні пресслужби Сейму.

Згідно із заявою, парламент вважає «життєво важливим» використати можливості, які пропонує саміт НАТО, аби спільно визнати нагальність майбутніх рішень і розширити політичну співпрацю блоку з Україною.

«Сейм також закликає сформулювати конкретні завдання, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО», – йдеться в повідомленні.

Члени Сейму також виступили за продовження військової та гуманітарної підтримки України з боку НАТО та Європейського союзу. Вони привітали рішення Європейської ради надати Україні статус кандидата на членство в ЄС у червні 2022 року.

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«Парламентарі наголошують, що Україна безповоротно взяла курс на євроатлантичну інтеграцію, і підтримують повну інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу, щойно дозволять обставини», – додають у пресслужбі Сейму.

Парламент Естонії 17 травня ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Це сталося після того, як занепокоєні російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року. Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини та Угорщини.