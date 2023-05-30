Литва повідомила про рішення придбати у Польщі зенітні комплекси

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна уклала угоду про закупівлю польських зенітних комплексів Grom на суму понад 20 мільйонів євро.

«Сьогодні я зустрічаюся з віцепрем’єр-міністром Польщі (він же міністр оборони – ред.) Маріушем Блащаком у Варшаві. Литва уклала угоду з Польщею про закупівлю зенітної зброї Grom на суму понад 20 млн євро», – написав Анушаускас у твітері.

30 травня у Варшаві відбулось засідання Ради міністрів оборони Польщі та Литви.

Як повідомляє «Польське радіо», під час зустрічі голова Міноборони Литви наголосив, що через агресію РФ проти України НАТО має продовжувати зміцнення своєї оборони.

Віцепрем’єр, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що із Анушаускасом вони «говорили про співпрацю сил спеціального призначення, ми також говорили про підтримку, яку обидві країни надають Україні».

«Ми добре усвідомлюємо загрози. Ми одностайні, коли йдеться про протидію спробам Путіна відновити російську імперію», – сказав Блащак.

У свою чергу, Анушаускас заявив, що важливо, аби Україна повернулася з Вільнюського саміту НАТО з «чітким планом дій щодо членства в Альянсі».

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.