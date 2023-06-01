Боррель у Молдові анонсував оборонну допомогу Кишиневу і прокоментував останній удар по Києву

Голова зовнішньополітичної служби Європейського союзу Жозеп Боррель прокоментував останню атаку російських військ по Києву. Він згадав про неї під час спілкування з журналістами на 2-му саміті Європейської політичної спільноти.

«Мушу висловити жаль через нову атаку на Київ з двома вбитими дітьми (згодом стало відомо, що загинула одна дитина – ред.). Це ще один доказ, що Росія продовжує атакувати цивільне населення в Україні», – заявив голова дипломатії ЄС.

Боррель висловив сподівання, що присутність лідерів Європи у сусідній із Україною країні дасть зрозуміти, що блок готовий і надалі «захищати міжнародне право і суверенітет країн».

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Він назвав ключовими задачами саміту комунікацію, стабільність і безпеку:

«Тож ми маємо працювати над трьома пунктами: мати кращий зв’язок з людьми в цій політичній спільноті, стабілізувати континент, у нас багато проблем на Балканах, і третє: безпека. Стабільність, з’єднаність і безпека. Це три ключових слова цієї зустрічі, на якій ми розробляємо спільну зовнішню політику Євросоюзу», – сказав він.

Також Боррель заявив 1 червня, що ЄС виділить 87 мільйонів євро для Молдови в рамках Європейського фонду миру, аби «допомогти модернізувати оборонний сектор Молдови та розбудувати спроможності молдовської армії».

«Я доставив перший пакет обладнання міністру оборони та прем’єр-міністру Ніку Попеску», – заявив дипломат.

Президент України Володимир Зеленський також 1 червня прибув до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти, що об’єднує 27 членів ЄС із 20 їхніми партнерами.

Формат Європейської політичної спільноти був створений на пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона восени 2022 року. Серед завдань об’єднання – покращити взаємодію між ЄС і країнами, які не входять до європейського блоку.