У Кишиневі десятки тисяч людей вийшли на мітинг за інтеграцію Молдови в ЄС

Десятки тисяч людей 21 травня вийшли на мітинг у столиці Молдови Кишиневі, щоб висловитись на підтримку тісніших зв’язків країни із ЄС. За оцінками поліції, в акції брали участь близько 75 тисяч людей.

Захід, ініційований президенткою Маєю Санду й організований урядом, бойкотувала опозиція і розкритикували деякі проєвропейські позапарламентські партії як передвиборчий вияв пропрезидентської партії «Дія та солідарність», передає Молдовська служба Радіо Свобода.

Мітинг, на якому була присутня голова Європарламенту Роберта Мецола, був організований напередодні саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі. Він запланований на 1 червня. Зазначається, що на цій зустрічі Мая Санду планує заручитися підтримкою щодо якнайшвидшого початку переговорів про членство Молдови в ЄС.

У своєму виступі 21 травня президентка наголошувала, що акція покликана продемонструвати прагнення громадян Молдови до інтеграції з ЄС. Вона звинуватила Росію, не називаючи її прямо, у тому, що Москва протягом 34 років гальмує розвиток Молдови.

Кілька разів Мая Санду згадувала війну Росії проти України, підтверджуючи свою підтримку Києву, навіть якщо Молдова, за її словами, не може зробити великого внеску в оборону сусідньої країни.

Формат Європейської політичної спільноти був створений на пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона восени 2022 року. Серед завдань об’єднання з 44 учасників – покращити взаємодію між ЄС і країнами, які не входять до європейського блоку, зокрема державами Західних Балкан і Кавказу.

Молдову запросили разом з Україною розпочати переговори про вступ до ЄС у червні минулого року через кілька місяців після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.