У Кишиневі з участю проросійської партії пройшла антиурядова акція

У столиці Молдови Кишиневі у неділю відбувся антиурядовий протест, організований «Народним рухом» з участю представників проросійської партії «Шор». Як передає молдовська служба Радіо Свобода, його учасники перед парламентом вимагали дострокових парламентських і президентських виборів.

На мітингу скандували «Геть Майю Санду», «Геть диктатуру» тощо.

Під час акції протесту з гучномовців лунали повідомлення поліції, які закликали поважати закон. Згодом правоохоронці заявили, що 27 осіб через «підозрілу поведінку» відвезли у відділки поліції для вивчення персональних даних. Повідомляється, що декотрі з протестувальників заявили, що їм заплатили за участь.

У партії «Шор» повідомили, що кілька автобусів з протестувальниками з півночі країни, які прямували до столиці, були зупинені поліцією. Остання це не коментувала.

Протест у Кишиневі тривав близько півтори години, наприкінці його учасники «проголосували» за резолюцію проти уряду і пригрозили, що блокуватимуть дороги. У партії «Шор» заявили, що акція протесту була організована через відмову уряду затвердити ініціативу щодо повної оплати електроенергії в зимовий період.

13 квітня Апеляційна палата Кишинева засудила лідера партії «Шор» Ілана Шора до 15 років позбавлення волі. Суд також заявив про конфіскації майна на понад 270 млн дол. Сам Ілан Шор заявив, що це «помста за протести» його партії у центрі столиці Молдови.

Ілана Шора 2017 року засудили в Молдові до семи з половиною років позбавлення волі у справі про крадіжку мільярда доларів із трьох молдавських банків. Коли вирок було оскаржено і справу розглядали в апеляційній інстанції, Шор зміг втекти до Ізраїлю. 2020 року Ізраїль відхилив запит на екстрадицію Ілана Шора. Однак після того, як 26 жовтня США ввели санкції проти Шора, влада Молдови сподівається на його швидку видачу.