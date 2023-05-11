Велика Британія дала ЗСУ ракети Storm Shadow, Зеленський відкладає контрнаступ

Велика Британія вже поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, виступаючи 11 травня у Палаті громад британського парламенту.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

«Надання цих систем озброєння дає Україні найкращі шанси захистити себе від жорстокості Росії, що триває, особливо від навмисних нападів на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву», – заявив міністр.

Раніше про те, що ЗСУ вже отримали британські ракети, повідомила американська медіакомпанія CNN. За даними журналістів, Лондон отримав від Києва запевнення, що ці ракети не будуть використовуватися для ударів по території Росії – а лише для атак по окупованих територіях України.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

Цей снаряд стане «справжньою зміною правил гри, з точки зору дальності дії», заявив у коментарі CNN високопоставлений військовий чиновник США.

Ракета Storm Shadow – це спільна розробка Великої Британії та Франції, і зазвичай вона запускається з літака. Її дальність перевищує 250 кілометрів – і лише трохи поступається за дальністю американській ракеті ATACMS для установок HIMARS, які Київ давно просить у Вашингтона.

Головні питання випуску:

Як тепер Україна зі Storm Shadow розноситиме тил Росії на окупованій території?

Чи окупанти зможуть знайти відповідь на нову далекобійну зброю у ЗСУ?

І чому Україна тільки зараз досягла надання аналога ATACMS для ЗСУ?

Гості ефіру:

Іса Акаєв – командир спецпідрозділу «Крим»;

– командир спецпідрозділу «Крим»; Роман Світан – військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ;

– військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ; Дмитро Рогозюк («Рогозь») – заступник командира 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.