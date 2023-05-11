Велика Британія дала ЗСУ ракети Storm Shadow, Зеленський відкладає контрнаступ

Велика Британія вже поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow. Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, виступаючи 11 травня у Палаті громад британського парламенту.
«Надання цих систем озброєння дає Україні найкращі шанси захистити себе від жорстокості Росії, що триває, особливо від навмисних нападів на українську цивільну інфраструктуру, що суперечить міжнародному праву», – заявив міністр.
Раніше про те, що ЗСУ вже отримали британські ракети, повідомила американська медіакомпанія CNN. За даними журналістів, Лондон отримав від Києва запевнення, що ці ракети не будуть використовуватися для ударів по території Росії – а лише для атак по окупованих територіях України.
Цей снаряд стане «справжньою зміною правил гри, з точки зору дальності дії», заявив у коментарі CNN високопоставлений військовий чиновник США.
Ракета Storm Shadow – це спільна розробка Великої Британії та Франції, і зазвичай вона запускається з літака. Її дальність перевищує 250 кілометрів – і лише трохи поступається за дальністю американській ракеті ATACMS для установок HIMARS, які Київ давно просить у Вашингтона.
Головні питання випуску:
- Як тепер Україна зі Storm Shadow розноситиме тил Росії на окупованій території?
- Чи окупанти зможуть знайти відповідь на нову далекобійну зброю у ЗСУ?
- І чому Україна тільки зараз досягла надання аналога ATACMS для ЗСУ?
Гості ефіру:
- Іса Акаєв – командир спецпідрозділу «Крим»;
- Роман Світан – військовий льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ;
- Дмитро Рогозюк («Рогозь») – заступник командира 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.
11 листопада українські Сили оборони витіснили російські сили з Херсона.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей.
Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств та розслідуванні. РФ відкидає звинувачення у скоєнні воєнних злочинів.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були звільнені з-під російської окупації. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило загибель 8 791 і поранення 14 815 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого 2022 року до 1 травня 2023-го. В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим.