Зеленський спрогнозував час переможного завершення війни з Росією

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не слід побоюватися результатів президентських виборів у США восени 2024 року і ймовірного скорочення американської допомоги після цього. На думку українського лідера, до того часу війна може вже завершитися.

«Хто знає, де ми будемо (коли відбудуться вибори у США – ред)? Я вірю, що до того часу ми переможемо», – сказав Зеленський в інтерв’ю суспільним мовникам, що є членами Eurovision News, зокрема BBC.

Раніше цього тижня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,2 мільярда доларів, у цілому обсяг такої допомоги з початку широкомасштабного вторгнення РФ сягнув майже 37 мільярдів доларів.

10 травня колишній президент США та ймовірний кандидат від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп назвав російського лідера Володимира Путіна «розумним хлопцем», який «зробив величезну помилку». Помилка, за словами Трампа, полягала в тому, що Путін «увійшов» в Україну – чого, додав експрезидент, не сталося б, якби він був у Білому домі.

Також Трамп відмовився прямо сказати, на чиєму він боці у війні України та Росії.

«Я не думаю про перемогу чи програш, я думаю про те, щоб розвʼязати проблему, щоб ми припинили вбивати всіх цих людей. Я хочу, щоб усі припинили вмирати», — сказав Трамп перед тим, як укотре повторив свою обіцянку припинити війну за «24 години» в разі повернення до Білого дому.