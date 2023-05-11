Кремль відреагував на надання Україні британських ракет Storm Shadow

У Кремлі заявили 11 травня, що російські збройні сили дадуть «адекватну відповідь» на рішення Великої Британії надати Україні ракети великої дальності. Речник Кремля Дмитро Пєсков засудив цей крок під час розмови з журналістами.

«Це потребуватиме адекватної відповіді наших військових, які, природно, ухвалюватимуть відповідні рішення з огляду на це», – вказав Пєсков.

Велика Британія поставила Україні численні крилаті ракети Storm Shadow, що дає українським силам нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні очікуваного контрнаступу проти російських військ, повідомив американських телеканал CNN із посиланням на кілької високопоставлених західних чиновників.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.

Один із західних чиновників повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії.

Офіційні особи Великої Британії раніше часто робили публічні заяви, в яких називали окупований Росією Крим суверенною територією України, називаючи його «незаконно анексованим».

Згадані ракети «справді змінюють гру з точки зору дальності», — сказав CNN високопоставлений військовий чиновник США, і дають Києву можливості, про які він просив від початку повномасштабної війни.

Повідомлення про надання ракет, офіційно про яке не повідомляли, з’явилося в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ проти російських військ, щоб повернути захоплені РФ території.