Зеленський створив міську військову адміністрацію в окупованому Скадовську

Президент України Володимир Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області, повідомляє Офіс президента. Відповідний указ був оприлюднений 10 травня.
Указ передбачає створення:
- сільської військової адміністрації в селі Виноградове Херсонського району
- міської військової адміністрації в Скадовську Херсонської області
«Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій», – йдеться в документі.
Скадовськ був окупований російськими військами в лютому 2022 року. За даними Генштабу, 1 листопада, після звільнення Херсона, окупаційна адміністрація була перенесена до цього міста.
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