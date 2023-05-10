Зеленський створив міську військову адміністрацію в окупованому Скадовську

Президент України Володимир Зеленський створив дві нові військові адміністрації у Херсонській області, повідомляє Офіс президента. Відповідний указ був оприлюднений 10 травня.

Указ передбачає створення:

сільської військової адміністрації в селі Виноградове Херсонського району

міської військової адміністрації в Скадовську Херсонської області

«Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій», – йдеться в документі.

Скадовськ був окупований російськими військами в лютому 2022 року. За даними Генштабу, 1 листопада, після звільнення Херсона, окупаційна адміністрація була перенесена до цього міста.