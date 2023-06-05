«Звернення Путіна» про воєнний стан у трьох прикордонних з Україною областях РФ є фейковим – Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що «екстренного телерадіозвернення» Володимира Путіна щодо запровадження воєнного стану у трьох прикордонних з Україною областях не було. За його словами, фейкове звернення стало результатом злому.

Відео зі «зверненням» раніше опублікували російські Telegram-канали, в тому числі канал телеведучої Ксенії Собчак. У ньому людина, голос та інтонація якого схожі на голос Путіна, заявила, що «українські війська, озброєні блоком НАТО, за згодою та за підтримки Вашингтона вторглися на територію Курської, Бєлгородської та Брянської областей».

«На території Курської, Бєлгородської, Брянської областей моїм указом введено військовий стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію, тому що для перемоги над небезпечним та підступним ворогом нам потрібно буде об’єднати всі сили РФ», – йшлося в опублікованому у мережі «зверненні».

«[Звернення] точно не було. Справді, в деяких регіонах був злом. Зокрема, я знаю, що був злом на радіо «Мир» і в деяких мережах. Зараз це вже ліквідовано, взято під контроль», – цитує Дмитра Пєскова агенція ТАСС.

Телеграм-канал Собчак повідомив, що «звернення» звучало в радіоефірі у Ростовській області. Влада Бєлгородської та Воронезької областей РФ заявила, що поширене «звернення» – фейк.

Напередодні в окупованому Криму на деяких телеканалах показали ролик Міноборони України, в якому військові в якому від імені українських військових звернулося з проханням дотримуватись інформаційної тиші. У ньому йдеться, що наступ ЗСУ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Сьогодні Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України закликало не вірити заяві Міноборони РФ про початок контрнаступу ЗСУ. У відомстві попередили, що на російських телеграм-каналах та у соцмережах планується посилення 2навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗСУ».

У Міноборони РФ раніше заявили, що вранці 4 червня українська армія пішла в атаку на п’ятьох ділянках фронту. У відомстві стверджують, що спроба наступу нібито була марною.