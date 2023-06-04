В окупованому Криму по телебаченню показали ролик про контрнаступ України

В ефірі кількох кабельних телеканалів в окупованому Росією Криму показали ролик Міноборони України про те, що Україна розпочне контрнаступ без повідомлення про це.

Радник призначеного Росією голови Криму Олег Крючков повідомив, що «зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу».

Держприкордонслужба України у Telegram написала: «Кібербавовна у Криму. Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції».

Раніше Міноборони України опублікувало ролик, в якому від імені українських військових є прохання дотримуватись інформаційної тиші і йдеться, що наступ розпочнеться без оголошення. Таку ж заяву зробила у неділю заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Серед каналів, на яких з’явився український ролик, – «Пятница» та «Россия».

Хто відповідальний за поширення відповідного ролика в окупованому Криму, не повідомляється.