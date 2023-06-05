Міноборони РФ заявило про наступ ЗСУ, Генштаб закликає мовчати: що відбувається

Український контрнаступ розпочався?

Принаймні про це повідомили в російському Міноборони. І називають п'ять напрямків. В той же час в українському Генштабі закликають до тиші і публікують загадковий ролик. Який несподівано з'являється і на екранах телевізорів в окупованому Криму.

На що натякають в Генштабі ЗСУ? Чи дійсно контрнаступ розпочався і що це означає? Говоримо з військовим експертом.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода. Ранок:

Яка ситуація у Бахмуті?

У Бахмуті російські сили продовжують ротацію, прикриваючись артилерійським вогнем. За добу російські війська можуть відкривати вогонь до 500 разів по українських позиціях, кажуть в Генштабі. В цей же час керівник ПВК Вагнер - Пригожин визнає, південно-східні околиці Бахмута повернулися під контроль ЗСУ і російські сили не контролюють місто повністю.

Для чого російські сили проводять ротацію? Та до чого готується російська армія?

У Бєлгородській області тривають бої

Російський добровольчий корпус заявляє, що захопив в полон російських військових на їх же території і готовий обміняти їх на зустріч з главою регіону. Губернатор щоправда поки на зустріч не з'явився. Тим часом на Бєлгородщині заявляють про пожежу на підстанції через нібито вибухівку з безпілотника. Останні новини з україно-російського прикордоння розкажемо далі.

У Києві продовжують перевіряти готовність укриттів

Перевірки укриттів на 15-му місяці війни розпочали після загибелі 1 червня внаслідок російського ракетного удару трьох людей, серед них і дитини, поблизу закритого сховища в Деснянському районі столиці.

Наразі лише половина з перевірених бомбосховищ Києва готова до використання.

У справі про загибель людей суд обрав запобіжний захід чотирьом особам.

«Трьом службовим особам – першому заступнику Деснянської РДА, директору місцевої поліклініки та його заступнику обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їм інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість», – зазначили в прокуратурі.

Крім того, охоронцю медзакладу обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 135 КК України.

«За службову недбалість загрожує покарання від 2 до 5 років позбавлення волі, за залишення у небезпеці, що призвело до смерті – від 3 до 8 років ув’язнення», – зазначають у прокуратурі.

Таке рішення викликало неоднозначну реакцію суспільства. То чи справедливі ці рішення суду, та як визначити винного у трагічній події? І чому справа про зачинені укриття стала політичною. Обговоримо далі із правозахисником.