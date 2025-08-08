Армія РФ прорвалась у Серебрянському лісі: наслідки для ЗСУ

Російська армія третій день поспіль просувається в Серебрянському лісі, повідомляє проєкт DeepState. 6 серпня аналітики повідомили про перші успіхи агресора на цій ділянці фронту – вперше за кілька років.

Станом на ранок 8 серпня вклинення в оборону ЗСУ на цій ділянці фронту досягли майже 3 кілометрів у довжину, і загарбники, зважаючи на карту проєкту, їх розширюють.

Український Генштаб повідомив вранці 8 серпня про 25 атак на Лиманському напрямку і 4 – на Сіверському. Серебрянський ліс розташований на стику цих двох напрямків.

Фронт в Серебрянці – мабуть, найстабільніший за весь час повномасштабної війни Росії проти України, за що його називали «українським Верденом», за прикладом ділянки фронту в Першій світовій війні, де роками йшли позиційні бої.

Лісництво лежить на правому березі річки Сіверський Донець приблизно за 10 кілометрів на північ від міста Сіверськ, яке Росія давно прагне захопити.

