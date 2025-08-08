Генштаб: на фронті за добу було 147 бойових зіткнень

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні 8 серпня Генштаб ЗСУ.

Найбільше з них було на Покровському напрямку. «Наші підрозділи зупинили 42 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут і Горіхове», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, 25 російських атак було на Лиманському напрямку. Бойові дії також тривали на Північно-Слобожанському, Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного і 86 авіаційних ударів, застосували дві ракети і скинули 160 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4305 дронів-камікадзе і здійснили майже шість тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 129 – з реактивних систем залпового вогню», – йдеться в повідомленні.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.