«Виникає дуже знакова і відома паралель»: Ющенко про зустріч Трампа й Путіна

Третій президент України Віктор Ющенко провів історичну паралель між Мюнхенською угодою 1938 року і нинішніми спробами США домовитися з Росією. Так під час спілкування з журналістами він прокоментував зустріч президента США Дональда Трампа й російського лідера Володимира Путіна на Алясці, яка відбудеться 15 серпня.

«Із трагічного, в мене виникає дуже така знакова і відома паралель – Мюнхенська мирна угода «Мюнхенська угода» 1938 року, в її межах очільники британського і французького урядів Невілл Чемберлен і Едуар Даладьє погодилися передати Судетську область Чехословаччини під контроль нацистської Німеччини, яку очолював Адольф Гітлер. За оцінками багатьох істориків, саме ця територіальна поступка, про яку Велика Британія і Франція домовились із Німеччиною та Італією без консультацій із Чехословаччиною, проклала шлях до початку Другої світової війни.. Тоді, щоб умиротворити бандита, кримінального злочинця Гітлера, зібралися два лідери демократичної Європи – Чемберлен і Даладьє, запросили Муссоліні й приїхали в Мюнхен до Гітлера. Президента Чехословаччини посадили в іншій кімнаті. І в ім’я миру переговори завершили тим, що Гітлеру віддали частину території суверенної Чехословаччини», – сказав Ющенко.

Третій президент нагадав, що прем’єр-міністр Великої Британії Чемберлен, повернувшись до Лондона, заявив, що привіз мир, показавши журналістам підписану угоду.

«А Черчилль сказав через певний час, що «Пане прем’єре, ви привезли не мир, ви привезли ганьбу і війну». Так звучав тверезий голос. І після цього, через дев’ять місяців, починається найбільша в історії людства бійня, яка називатиметься з часом вже Друга світова війна», – зазначив Ющенко.

Також третій президент заявив, що не є оптимістом щодо порядку денного Трампа і Путіна.

«Майже чотири роки про нього (Путіна – ред.) не знали, ніхто йому не дзвонив. Він був у повному забутті. Зараз він святкує за 25 років можливо найбільшу свою перемогу. Найбільшу. Бо з того світу, коли він зайшов за ту лінію, йому ніхто не повинен подавати руки. Не сідати за стіл. Він не несе за собою ніякої договороздатності. Про що ми будемо говорити? Про нафту? Ні. Про газ? Ні. Про землю? Та це не його питання», – наголосив Ющенко.

Висловився Віктор Ющенко і щодо ідеї обміну територіями між Україною й Росією.

«Це суверенна українська земля. І в нас ні в кого немає мандату сісти і сказати: «Ну, ви знаєте, якщо там обставина така, така, така, то ми готові п’ять територій віддати». Ви їх приносили до національної цільності, ці землі? Ні. Так а чого ви так легко наліво, направо їх віддаєте?», – вважає третій президент України.

На його думку, нині Україна опиняється в ситуації, схожій на Чехословаччину 1938 року, коли її не запросили за стіл переговорів.

«Чому я кажу про аналогію «Мюнхена»? Двоє політичних лідерів Європи міркували, що це легка плата за те, щоб у нас вічний мир. Вони помилялися. Зараз ми кажемо: «Так а яку легку плату? П’ять областей?» І це що, гарантія? Гарантія, що ви не приймаєте більш складні зобов’язання на завтра, ніж вони є перед вами сьогодні? (...) Знаєте, нас як Чехословаччину туди не запросили, тому що мотиви здавалося такі, що… Хтось каже, що це треба ще розвідку боєм, почути один одного, інструментарії, подивитися в очі, бо там часто в тих очах бачили велику душу, як президент Буш», – каже Віктор Ющенко.

Водночас третій президент висловив думку, що погляди Трампа після Аляски можуть змінитися.

«Уява міняється. Я переконаний, що і президента Трампа погляди після цього, що чекає в ході тих зустрічей, радикально переміняться, радикально», – резюмував колишній голова держави.

Радіо Свобода також записало розгорнуте ексклюзивне інтерв’ю із Віктором Ющенком:

На Алясці 15 серпня пізно ввечері за київським часом пройде саміт Трампа і Путіна. Хоча вони розмовляли телефоном щонайменше п’ять разів із січня, зустріч 15 серпня, яка відбудеться на авіабазі поблизу Анкориджа, буде їхньою першою особистою зустріччю за другий термін Трампа і першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

