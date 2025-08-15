Зеленський про дії РФ у день саміту Трампа й Путіна: сигналів від Москви про намір завершувати війну немає

Президент Володимир Зеленський заявляє, що від Росії немає сигналів про підготовку до завершення війни, бо удари по Україні тривають і в день саміту лідерів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, метою якого американський президент називає обговорення можливої угоди про припинення вогню в Україні.

«Отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Ми отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. І триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить», – сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що напередодні зі Сполученими Штатами Америки, з європейцями обговорили, «що дійсно може спрацювати», і зауважив, що «усім потрібне чесне закінчення війни».

«Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу», – зазначив він.

За словами Зеленського, триває координацію з партнерами України в Європі, 15 серпня він говорив із президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Команда також контактує. Різниця в часі з Аляскою – 11 годин, тож завтрашній день для всіх у Європі почнеться рано. Готуємося до відповідних розмов. Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала, і затягувала на роки. Припинення вбивств потрібне. Зустріч лідерів потрібна. Щонайменше – Україна, Америка, російська сторона, і саме в такому форматі можливі ефективні рішення. Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен», – наголосив президент.

На Алясці 15 серпня пізно ввечері за київським часом пройде саміт Трампа і Путіна. Хоча вони розмовляли телефоном щонайменше п’ять разів із січня, зустріч 15 серпня, яка відбудеться на авіабазі поблизу Анкориджа, буде їхньою першою особистою зустріччю за другий термін Трампа і першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

