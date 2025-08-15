Війська РФ завдали удару по центру Сум – МВА

Російські військові вдень 15 серпня завдали дронового удару по центральній частині Сум, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«На місці влучання здійнялася пожежа. Рятувальники працюють над ліквідацією», – написав він у телеграмі.

В обласній військовій адміністрації уточнили, що удар був завданий по цивільній інфраструктурі.

Виконувач обов’язків міського голови області Артем Кобзар додав, що, за попередніми даними, загиблих чи постраждалих немає.

Удар був завданий за кілька годин до початку саміту президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна щодо можливого припинення вогню РФ в Україні. Зустріч пройде 15 серпня в найбільшому місті Аляски Анкориджі і буде першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.