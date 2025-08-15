Україна між Трампом і Путіним. Чи стане ця зустріч історичною?

Останні приготування до зустрічі президента США і очільника Росії на Алясці.
Трамп на борту літака на шляху до Анкориджа дає коментарі: на порядку денному може бути обмін територіями. У соцмережах перед вильотом пише: «ставки високі».
Російська делегація вже на Алясці, Лавров зійшов з літака у майці з написом «СРСР».
Навіщо на Аляску їде Путін?
Хто на кого тиснутиме? Чи можлива угода?
До чого готуватися Зеленському?
Чи потрібна зустріч на трьох: Зеленський, Трамп, Путін? Будуть поступки?
Про що вже за кілька годин домовлятимуться Трамп і Путін?
Хто піде на поступки та що (не) втратить Україна?
