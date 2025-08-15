Україна між Трампом і Путіним. Чи стане ця зустріч історичною?

Останні приготування до зустрічі президента США і очільника Росії на Алясці.

Трамп на борту літака на шляху до Анкориджа дає коментарі: на порядку денному може бути обмін територіями. У соцмережах перед вильотом пише: «ставки високі».

Російська делегація вже на Алясці, Лавров зійшов з літака у майці з написом «СРСР».

Навіщо на Аляску їде Путін?

Хто на кого тиснутиме? Чи можлива угода?

До чого готуватися Зеленському?

Чи потрібна зустріч на трьох: Зеленський, Трамп, Путін? Будуть поступки?

Про що вже за кілька годин домовлятимуться Трамп і Путін?

Хто піде на поступки та що (не) втратить Україна?

Про все це, а також включення кореспондентки з Анкориджа, дивіться у програмі Свобода Live: