Україна та Словаччина проведуть міжурядову зустріч із питань енергетики в жовтні

На 20 жовтня запланована міжурядова зустріч Словаччини та України, де йтиметься, зокрема, про енергетичну співпрацю – про це на зустрічі в Ужгороді 5 вересня домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Хорошим знаком прогресу наших українсько-словацьких взаємин буде, якщо нам вдасться організувати четверте засідання міжурядової комісії. Ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Словацької республіки. Наша команда вже готує порядок денний», – заявив Фіцо.

Зокрема, до порядку денного планують включити питання функціонування аеропорту в Ужгороді.

Прем’єр Словаччини подякував Зеленському за зустріч:

«Вперше ми мали можливість поспілкуватися, раніше ми могли потиснути один одному руку. Ми могли пояснити деякі моменти один одному та наполягати на своїх точках зору. На деякі теми у нас точки зору різні».

Домовленість про наступну зустріч він вважає хорошим знаком. Що стосується питань співпраці в енергетичному секторі з Україною, то за словами словацького прем’єра, «по деяких темах стосовно енергетики у нас дійсно діаметрально відмінні точки зору».

«Ми готові мати спільні енергетичні проєкти. Готові до постачання на територію Словаччини нафти і газу, якщо це не російські енергоресурси. Бо у нас війна. Щодо інших проєктів, вони є, ми знаємо достатньо альтернатив проєктів, ми готові працювати», – сказав Зеленський.

За його словами, в України завжди був профіцит електрики. Навіть під час російських ударів Україна допомагала з електроенергією Молдові.

Фіцо також наголосив, що його візит до Китаю та зустріч там із президентом Росії не був пов’язаний з питаннями енергетичної блокади України, а метою була участь у заходах, присвячених річниці перемоги в Другій світовій війні.





«З Путіним ми говорили про двосторонню співпрацю», – заявив він.

Зеленський також підтвердив міжурядову зустріч 20 жовтня і те, що на сьогоднішній зустрічі не йшлося про питання енергоблокади.

Він висловив думку, що «якщо людина хоче закінчити війну, то, напевно, вона не буде просити у партнерів або у сусідів України робити енергоблокади».

«Цінуємо співпрацю (зі Словаччиною – ред.) в енергетичної стійкості, йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини. Ми готові забезпечувати і енергостабільність і для Словаччини, і інших країн», – додав президент України.

Він додав, що Україна відповідає й планує надалі відповідати на російські удари по своїх енергооб’єктах, хоча Київ хоче завершення війни.

«Але просто терпіти у темряві ніхто не буде», – сказав Зеленський.

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді 5 вересня. За словами президента України, зустріч стосувалася ключових питань, принципових для обох країн. Зокрема, він повідомив про підтримку Словаччиною євроінтеграції України.