Шмигаль: до кінця року Україні потрібно близько 6 мільярдів доларів на безпілотне озброєння

Міністр оборони Денис Шмигаль провів зустріч зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером – про це він повідомив увечері 2 вересня.

Шмигаль подякував альянсу, зокрема, за запуск механізму PURL для закупівель американської зброї для України. Сторони обговорили довгострокову підтримку України в межах PURL. Міністр назвав залучення нових учасників та збільшення внесків критично важливим для отримання армією України американського озброєння.

«Окремо зупинилися на інших шляхах забезпечення пріоритетних потреб оборони України. До кінця року наша держава потребує близько 6 млрд доларів на ключові типи безпілотного озброєння: FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети», – заявив міністр.





Він також наголосив на важливості підтримки українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine.

За словами Шмигаля, учасники зустрічі також обговорили формування гарантій безпеки за участі «коаліції охочих» і розглянули кроки для забезпечення «тривалого миру та недопущення повторної агресії Росії».

У серпні стало відомо, що Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 25 зразків українських безпілотних комплексів-перехоплювачів.

Президент України Володимир Зеленський 18 липня доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України.